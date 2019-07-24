В Красносельском районе лграбили таксиста

В минувший вторник к полицейским Красносельского района Петербурга с заявлением обратился 40-летний таксист, который пояснил, что около пяти часов утра у одного из домов на улице Партизана Германа двое неизвестных, избив его руками и ногами, открыто похитили у него мобильный телефон, 6 тысяч рублей личных денег и с места происшествия скрылись.

Работая по «горячим» следам, сотрудники районного уголовного розыска задержали двух подозреваемых, обоим 31 год, один из них нигде не работает, второй работает поваром в кафе и ранее судим.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Оба подозреваемый задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.