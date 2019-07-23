Накеануне ночью, в 01:40 в деревне Ёксолово, Всеволожского района Ленинграсдкой области загорелся частный дом. Площадь возгорания составила 80 кв. метров. В 02:47 пожар был ликвидирован.
Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», на пепелище было обнаружено обгоревшее тело человека. Труп лежал у стены справа от входа.
Собственником дома является 43-летний житель Северной столицы. По словам мужчины, в доме в момент пожара находилась его 39-летняя супруга. Женщина топила баню.
По данному факту проводится проверка.
В Ленобласти петербурженка погибла на пожаре
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
архив ГУ МЧС
Во Всеволожском районе Ленинградской области петербурженка погибла на пожаре. Женщина в момент возгорания топила баню в двухэтажном деревянном доме.
Накеануне ночью, в 01:40 в деревне Ёксолово, Всеволожского района Ленинграсдкой области загорелся частный дом. Площадь возгорания составила 80 кв. метров. В 02:47 пожар был ликвидирован.
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