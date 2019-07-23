В Ленобласти петербурженка погибла на пожаре

Накеануне ночью, в 01:40 в деревне Ёксолово, Всеволожского района Ленинграсдкой области загорелся частный дом. Площадь возгорания составила 80 кв. метров. В 02:47 пожар был ликвидирован.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», на пепелище было обнаружено обгоревшее тело человека. Труп лежал у стены справа от входа.

Собственником дома является 43-летний житель Северной столицы. По словам мужчины, в доме в момент пожара находилась его 39-летняя супруга. Женщина топила баню.

По данному факту проводится проверка.