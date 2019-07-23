Смертельное ДТП с участием такси

23 июля 2019 года около четырех часов утра в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на перекрестке набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, управляя автомобилем такси Skoda, совершил столкновение с автомашиной Peterbilt с полуприцепом под управлением 54-летнего водителя.

В результате ДТП один пассажир такси, мужчина, скончался на месте происшествия. Также пострадали пассажиры такси, 35-летний мужчина и 19-летняя женщина, которые с тяжелыми травмами госпитализированы. Позднее 35-летний мужчина, скончался в больнице от полученных травм.

Водитель такси задержан на месте происшествия, при себе водительского удостоверения у него не было.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Таксист задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.