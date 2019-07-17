В Ленобласти задержан автоугонщик

В ночь на 16 июля в Бокситогорском районе Ленинградской области неизвестный злоумышленник похитил автомобиль ВАЗ, принадлежащий 29-летнему мужчине. По подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками полиции в городе Пикалево Ленинградской области был задержан 25-летний неработающий гражданин. Автомобиль обнаружен и будет возвращен владельцу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.