ента новостей

16:47
Беглов распорядился очистить Петербург от мусора
12:40
В Ленобласти задержан автоугонщик
11:36
Переходно-скоростную полосу и три съезда перекроют на развязке КАД
07:44
«Мерседесы» стали изготавливать в России
07:39
Что не так с мандаринами?
23:11
«Ленфильм» и «Беларусьфильм» подписали договор о сотрудничестве
22:40
В баскетбольный «Зенит» пришли Айверсон и Холлинз, но есть и потери
17:43
Павел Иткин пополнил фракцию ЛДПР в Заксобрании
17:18
Моноспектакль Антона Шварца «Контрабас»
17:15
На развязке КАД с Таллинским шоссе на шесть дней перекроют съезд
08:51
Амосов вступился за кошек
08:45
Самолет вернулся из-за птицы
23:27
Ничья «Локомотива» и «Рубина» завершила стартовый тур чемпионата России
23:08
Премьера спектакля «Заповедник Довлатова»
23:05
Моноспектакль артиста Данила Мухина «Приговорённый»
19:51
Открытие выставки «Военно-морской флот России. В небе, на воде и под водой»
19:48
На развязке КАД с Пулковским шоссе на пять дней перекроют съезд
19:47
В Петербурге взялись за недобросовестных операторов питания
08:53
Беглов не уклоняется от дебатов
08:24
Рубль снова серьезно недооценили
00:24
Бортко и Тихонова выступили на митинге КПРФ 14 июля
23:07
Анюков помог «Крыльям Советов» победить ЦСКА: дубль – у Соболева
20:06
Вслед за Эрнани «Зенит» может покинуть и Нобоа
23:13
«Арсенал» добыл ничью в игре с «Динамо»: так стартовал новый сезон РПЛ
15:49
В Кировском районе задержан подозреваемый в разбойном нападении
09:04
Что мешает притоку инвестиций?
08:33
Птица повредила самолет
21:29
Сенегал и Нигерия вышли в полуфинал Кубка Африки
14:14
Депутаты-справедливороссы Тихонова, Ковалёв и Егоров – за поимённое голосование в ЗаКСе
10:03
Найдено крупное захоронение красноармейцев
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » В Ленобласти задержан автоугонщик

В Ленобласти задержан автоугонщик

0
77
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Бокситогорском районе Ленинградской области задержали мужчину, неправомерно завладевшего автомобилем

В ночь на 16 июля в Бокситогорском районе Ленинградской области неизвестный злоумышленник похитил автомобиль ВАЗ, принадлежащий 29-летнему мужчине. По подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками полиции в городе Пикалево Ленинградской области был задержан 25-летний неработающий гражданин. Автомобиль обнаружен и будет возвращен владельцу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район угон
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

21-08-2018, 12:39
В Приморском районе задержан автоугонщик
14-08-2018, 10:20
В Центральном районе задержан угонщик автобуса
18-04-2018, 12:09
В Ленобласти задержан 15-ти летний автоугонщик
7-03-2018, 12:08
В Ленобласти неработающий мужчина завладел иномаркой избив водителя
26-02-2018, 13:05
В Красносельском районе задержан автоугонщик
22-01-2018, 16:19
В Выборгском районе задержан автоугонщик

Происшествия на дорогах

0
317
3-07-2019, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
0
227
3-07-2019, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
0
256
2-07-2019, 13:12
Смертельное ДТП в Киришах
0
246
28-06-2019, 11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
Наверх