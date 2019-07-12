ента новостей

23:13
«Арсенал» добыл ничью в игре с «Динамо»: так стартовал новый сезон РПЛ
15:49
В Кировском районе задержан подозреваемый в разбойном нападении
09:04
Что мешает притоку инвестиций?
08:33
Птица повредила самолет
21:29
Сенегал и Нигерия вышли в полуфинал Кубка Африки
14:14
Депутаты-справедливороссы Тихонова, Ковалёв и Егоров – за поимённое голосование в ЗаКСе
10:03
Найдено крупное захоронение красноармейцев
09:16
Всему виной дожди...
23:37
Соперники Беглова встретились в студии «Эха Петербурга»
23:19
Миллер-Макинтайр, Ютофф и Скрабб больше не нужны баскетбольному «Зениту»
19:50
Выставка "Прикоснись к истории"
19:48
Концертная программа «От барокко до романтизма»
16:34
Спектакль «Весь Шекспир»
13:12
В Невском районе задержали грабителя
12:50
Работы на путепроводе КАД над проспектом Культуры продлеваются до 22 июля
09:50
Популярность ресторанов национальной кухни
08:45
Петербург не стал самым грязным
23:43
«Рокировочка» Кудашов – Воробьёв в хоккейной сборной
21:47
Филателистическая выставка «Твои герои, Россия!»
21:45
Герценовский поэтический слэм
19:34
Эфир Boiler Room х Burn – снова на Present Perfect Festival
17:36
Павел Иткин может стать депутатом Заксобрания от ЛДПР
15:53
Выставочный проект «Процессы, понятия, ситуации»
15:50
Суд игнорирует мнение президента
15:43
В Ленобласти задержаны двое граждан за похищение человека
09:12
В США возможен дефолт
08:43
Кафе «Еврокебаб» закрыли
01:07
Ален Жиресс сделал провальную и спасительную замену в одном матче
23:09
Выставка «Магический Хрусталь»
23:07
Запоздалое заявление ЛДПР о ситуации с Капитановым
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » В Кировском районе задержан подозреваемый в разбойном нападении

В Кировском районе задержан подозреваемый в разбойном нападении

0
1
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Кировском районе Петербурга полицейские задержали гражданина, причастного к разбойному нападению

Поздним вечером минувшей среды, около 23 часов в Кировском районе Петербурга неизвестные злоумышленники, угрожая предметом, похожим на нож, применив физическую силу, похитили у 21-летнего мужчины денежные средства в сумме 85 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее судимый 22-летний гражданин, который изобличен в совершении указанного преступления.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время проводится комплекс дополнительных оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, а также задержанию иных лиц, причастных к указанному преступлению.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

20-06-2019, 14:40
На Васильевском острове задержан разбойник
13-06-2019, 11:24
В Ленобласти задержан насильник
17-04-2019, 10:23
В Сестрорецке задержали квартирного разбойника
12-03-2019, 11:20
В Ленобласти раскрыто разбойное нападение на магазин цветов
7-09-2018, 11:35
В Приморском районе задержан педофил
3-02-2018, 16:17
В Центральном районе задержали мужчину напавшего на салон связи

Происшествия на дорогах

0
289
3-07-2019, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
0
201
3-07-2019, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
0
228
2-07-2019, 13:12
Смертельное ДТП в Киришах
0
209
28-06-2019, 11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
Наверх