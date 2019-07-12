В Кировском районе задержан подозреваемый в разбойном нападении

Поздним вечером минувшей среды, около 23 часов в Кировском районе Петербурга неизвестные злоумышленники, угрожая предметом, похожим на нож, применив физическую силу, похитили у 21-летнего мужчины денежные средства в сумме 85 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее судимый 22-летний гражданин, который изобличен в совершении указанного преступления.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время проводится комплекс дополнительных оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, а также задержанию иных лиц, причастных к указанному преступлению.