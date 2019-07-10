В Невском районе задержали грабителя

В минувший вторник к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что около 17.30 во дворе дома 9/2 на улице Антонова-Овсеенко неизвестный мужчина, применив физическую силу к 31-летней женщине, отобрал у нее сумку, в которой находилось 7 тысяч рублей, мобильный телефон, документы и банковские карты.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции у дома 15/2 на Искровском проспекте по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее судимого 41-летнего мужчину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.