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В Невском районе задержали грабителя

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
vk.com
Полицейские задержали подозреваемого в грабеже женщины в Невском районе.

В минувший вторник к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что около 17.30 во дворе дома 9/2 на улице Антонова-Овсеенко неизвестный мужчина, применив физическую силу к 31-летней женщине, отобрал у нее сумку, в которой находилось 7 тысяч рублей, мобильный телефон, документы и банковские карты.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции у дома 15/2 на Искровском проспекте по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее судимого 41-летнего мужчину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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