В Невском районе задержали насильника

Днем минувшего воскресенья к полицейским Невского района Петербурга обратилась 32-летняя местная жительница, которая заявила, что 7 июля около 14 часов у дома 8 по 2-му Рабфаковскому переулку неизвестный злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2007 года рождения.

По подозрению в изнасиловании несовершеннолетней задержан 46-летний гражданин Таджикистана, неработающий, временно зарегистрированный на проспекте Обуховской Обороны.

В настоящее решается вопрос о возбуждении уголовного дела.