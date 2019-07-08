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» » В Невском районе задержали насильника

В Невском районе задержали насильника

0
89
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Невском районе Петербурга приезжий из Таджикистана изнасиловал 11-летнюю девочку

Днем минувшего воскресенья к полицейским Невского района Петербурга обратилась 32-летняя местная жительница, которая заявила, что 7 июля около 14 часов у дома 8 по 2-му Рабфаковскому переулку неизвестный злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2007 года рождения.
По подозрению в изнасиловании несовершеннолетней задержан 46-летний гражданин Таджикистана, неработающий, временно зарегистрированный на проспекте Обуховской Обороны.
В настоящее решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
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