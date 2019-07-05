В Адмиралтейском районе Петербурга из окна третьего этажа дома 17/19 по Английскому проспекту выпал оставленный без присмотра полуторагодовалый малыш. По данным АН «Оперативное прикрытие», семья полная, благополучная. Мать не работает, отец – охранник одного из ЧОП.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Петербурге из окна 3-го этажа выпал ребенок
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
time56.ru
В Адмиралтейском районе Петербурга из окна третьего этажа выпал полуторагодовалый ребенок
В Адмиралтейском районе Петербурга из окна третьего этажа дома 17/19 по Английскому проспекту выпал оставленный без присмотра полуторагодовалый малыш. По данным АН «Оперативное прикрытие», семья полная, благополучная. Мать не работает, отец – охранник одного из ЧОП.
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