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» » В Петербурге из окна 3-го этажа выпал ребенок

В Петербурге из окна 3-го этажа выпал ребенок

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0
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
time56.ru
В Адмиралтейском районе Петербурга из окна третьего этажа выпал полуторагодовалый ребенок

В Адмиралтейском районе Петербурга из окна третьего этажа дома 17/19 по Английскому проспекту выпал оставленный без присмотра полуторагодовалый малыш. По данным АН «Оперативное прикрытие», семья полная, благополучная. Мать не работает, отец – охранник одного из ЧОП.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Адмиралтейский район падение с высоты дети
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