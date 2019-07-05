В Петербурге из окна 3-го этажа выпал ребенок

В Адмиралтейском районе Петербурга из окна третьего этажа дома 17/19 по Английскому проспекту выпал оставленный без присмотра полуторагодовалый малыш. По данным АН «Оперативное прикрытие», семья полная, благополучная. Мать не работает, отец – охранник одного из ЧОП.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.