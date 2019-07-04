Рано утром минувшей среды, около 6 часов в Невском районе Петербурга в квартире дома 14 на Ново-Александровской улице 22-летний приезжий из Белоруссии, временно зарегистрированный в Петербурге, изнасиловал 20-летнюю студентку 2 курса Горного университета.
С насильником девушка познакомилась недавно в соцсетях и пригласила его к себе домой на обед. Он приехал со спиртным, которое потерпевшая не употребляла, а он, выпив, начал к ней приставать. Малознакомый схватил жертву за волосы и поволок на кровать, где удерживал ее силой и стал совершать действия сексуального характера.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).
Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.
В Невском районе задержали насильника из Белоруссии
0
66
Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Невском районе Петербурга по подозрению в изнасиловании 20-летней девушки задержан неработающий гражданин Белоруссии.
Рано утром минувшей среды, около 6 часов в Невском районе Петербурга в квартире дома 14 на Ново-Александровской улице 22-летний приезжий из Белоруссии, временно зарегистрированный в Петербурге, изнасиловал 20-летнюю студентку 2 курса Горного университета.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите