В Невском районе задержали насильника из Белоруссии

Рано утром минувшей среды, около 6 часов в Невском районе Петербурга в квартире дома 14 на Ново-Александровской улице 22-летний приезжий из Белоруссии, временно зарегистрированный в Петербурге, изнасиловал 20-летнюю студентку 2 курса Горного университета.

С насильником девушка познакомилась недавно в соцсетях и пригласила его к себе домой на обед. Он приехал со спиртным, которое потерпевшая не употребляла, а он, выпив, начал к ней приставать. Малознакомый схватил жертву за волосы и поволок на кровать, где удерживал ее силой и стал совершать действия сексуального характера.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.