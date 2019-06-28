В центре Петербурга мигранта задержали за карманную кражу

Днем минувшего четверга в Центральном районе Петербурга у дома 4/1 по Малой Морской улице 46-летний гражданин Таджикистана вытащил кошелек у 56-летнего гражданина Германии. В портмоне стоимостью 20 евро турист хранил 10 евро наличными. Иностранец только что сошел с круизного лайнера «Аида».

Вор был задержан на месте преступления. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

По данным Агентства, мигрант прибыл в Петербург два месяца назад, срок его пребывания в России истекает 30 июня. При этом таджик уже имеет судимость за покушение на грабеж.