В Ленобласти насмерть сбита женщина

Накануне поздно вечером, около 23:50 часов у дома 77 деревни Миньково, Гатчинского района Ленинградской области водитель на ВАЗ-2105 насмерть сбил переходившую дорогу вне зоны перехода 49-летнюю женщину и с места происшествия скрылся.

По информации АН "Оперативное прикрытие", в деревне Никольское сотрудниками ДПС был замечен серо-голубой ВАЗ-2105 серо-голубого цвета с признаками ДТП - вмятина на капоте, след лопнувшей краски, замятие бампера. Собственником машины является житель Гатчины. В кафе рядом с машиной находился 59-летний житель деревни Старое Колено, пенсионер по инвалидности, который управлял указанным автомобилем.