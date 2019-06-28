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В Ленобласти насмерть сбита женщина

0
70
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Гатчинском районе Ленобласти насмерть сбита женщина переходившая дорогу в деревне Миньково вне зоны перехода. Водитель скрылся, но был задержан.

Накануне поздно вечером, около 23:50 часов у дома 77 деревни Миньково, Гатчинского района Ленинградской области водитель на ВАЗ-2105 насмерть сбил переходившую дорогу вне зоны перехода 49-летнюю женщину и с места происшествия скрылся.
По информации АН "Оперативное прикрытие", в деревне Никольское сотрудниками ДПС был замечен серо-голубой ВАЗ-2105 серо-голубого цвета с признаками ДТП - вмятина на капоте, след лопнувшей краски, замятие бампера. Собственником машины является житель Гатчины. В кафе рядом с машиной находился 59-летний житель деревни Старое Колено, пенсионер по инвалидности, который управлял указанным автомобилем.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП пострадавший пешеход
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