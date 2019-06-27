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» » В Невском районе лихач управляя каршеринговым авто сбил коляску с ребенком

В Невском районе лихач управляя каршеринговым авто сбил коляску с ребенком

0
27
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Невском районе Петербурга лихач без прав, управляя каршеринговым автомобилем сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе

Накануне поздно вечером, около 21:15 в Невском районе Петербурга, на углу улицы Коллонтай и Искровского проспекта в зоне регулируемого пешеходного перехода 23-летний водитель, не имеющий водительских прав, управляя каршеринговым автомобилем «Мерседес», совершил наезд на пешехода – девочку 2,5 лет в коляске.
С полученными в ДТП травмами, в состоянии средней степени тяжести, пострадавшая была госпитализирована.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район ДТП пострадавший пешеход дети
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