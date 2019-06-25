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» » В Ленобласти ограбили пенсионерку

В Ленобласти ограбили пенсионерку

0
73
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В городе Отрадное Кировского района Ленобласти ограбили 90-летнюю пенсионерку

Накануе вечером, около 16 часов в частный дом на 2-й линии в городе Отрадное, Кировского района Ленинградской области, взломав входную дверь ворвался неустановленный злоумышленник. Не смущаясь присутствием в доме хозяйки, женщины 1929 года рождения, преступник похитил из сумки в прихожей 7 000 рублей и мобильный телефон. В это время в дом вошел сын пенсионерки и попытался задержать грабителя, но тот вырвался и убежал. При этом злодей на бегу выбросил в канаву топор.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Полиция ориентирована на поиски «азиата» 30-35 лет, в голубых джинсах и свитере пестрой расцветки.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО грабеж пенсионеры
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