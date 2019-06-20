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На Васильевском острове задержан разбойник

0
11
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Василеостровском районе Петербурга полицейские задержали гражданина, причастного к разбойному нападению

Вечером минувшей пятницы, около 20 часов неизвестные злоумышленники, находясь в автомобиле «Кио Рио», припаркованного у дома 10 по улице Вадима Шефнера угрожая предметом, похожим на нож, 64-летнему мужчине, применив физическую силу, отобрали у него 16 тысяч рублей.

Следователи Василеостровского района петербурга по данному факту возбуждили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 23-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который изобличен в совершении указанного преступления.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время проводится комплекс дополнительных оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, а также задержанию иных лиц, причастных к указанному преступлению.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров разбойное нападение
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