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» » В Купчино мигрант изнасиловал пенсионерку

В Купчино мигрант изнасиловал пенсионерку

0
93
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Пожилая петербурженка стала жертвой сексуального насилия со стороны мигранта.

Накануне днем 70-летняя пенсионерка обратилась к полицейским сообщив о том, что в ее квартире на Софийской улице «находится посторонний». Сотрудники полиции задержали 36-летнего гражданина Узбекистана.
После этого пожилая женщина заявила, что мигрант, применил физическую силу, изнасиловал ее.

Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ. Приезжий взят под стражу на основании статьи 91 УПК РФ.
Объясняя присутствие в своей квартире постороннего, бабушка призналась, что пригласила молодого гастарбайтера «в гости». Разбираться в хитросплетениях мимолетнего знакомства будет Следственный комитет.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район Купчино изнасилование мигранты пенсионеры
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