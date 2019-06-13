Трагедия в семье бывшего вратаря СКА Максима Соколова

«Спорт-Экспресс» озаглавил сегодняшнюю новость об убийстве супруги бывшего голкипера СКА и сборной России Максима Соколова так: «Трагедия, которая не укладывается в голове».

В посёлке Новая Романовка под Всеволжском, где находится дом Соколовых, произошло следующее. Младший сын Максима Анатольевича позвал на помощь соседей, которые и вызвали полицию. На месте происшествия была обнаружена Ирина Соколова, которой ножом перерезали горло. Там же был и старший сын, Максим. Именно он и является вероятным убийцей: сейчас Максим Соколов-младший находится в руках врачей. Причиной колотых ран на шее и руках старшего сына могла стать попытка самоубийства.

СУ СКР по Ленинградской области уже распространило информацию, что уголовное дело по статье «Убийство» уже возбуждено и следственные действия проводятся. «Питерец.ру» напоминает, что Максим Соколов-старший родился в 1972 году в Ленинграде и защищал цвета СКА в 1992 – 2012 годах (с перерывами). «Комсомольская правда» сообщила, что в браке Максим и Ирина Соколовы состояли 20 лет, но с 2017 года жили раздельно.