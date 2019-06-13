Накануне утром, около 7 часов житель дома 1/1 по улице Крыленко услышал грохот за окном. Выглянув на улицу, он увидел мертвого мужчину на пандусе второго этажа.
Установлено, что погибший уроженец Сясьстроя проживал в квартире указанного дома на 19-м этаже. Дверь вскрыли. Порядок в квартире не нарушен, признаков распития алкоголя нет.
В Невском районе мужчина выпал из окна 19-го этажа
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Невском районе Петербурга молодой мужчина выпал из окна 19-го этажа
Накануне утром, около 7 часов житель дома 1/1 по улице Крыленко услышал грохот за окном. Выглянув на улицу, он увидел мертвого мужчину на пандусе второго этажа.
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