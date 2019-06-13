ента новостей

11:53
В Сестрорецке состоится пляжный забег
11:34
В Невском районе мужчина выпал из окна 19-го этажа
11:24
В Ленобласти задержан насильник
21:16
Концерт «Мировые хиты на электроскрипке»
18:23
Был ли пьяный дебош Лунёва в аэропорту?
13:06
Активисты партии «Другая Россия» оригинально "поздравили" Беглова с Днем России
12:58
В Ленобласти в ДТП погибла женщина
12:51
Баскетбольный матч между Правительством Петербурга и общественниками
12:42
Сингапурскую транспортную модель используют в Петербурге
00:41
Скромные 1:0 с Кипром в Нижнем Новгороде
16:15
В Петербурге пройдет большой фестиваль StandUp
16:09
Летняя трудовая кампания стартовала в Петербурге
13:35
В Невском районе начали модернизацию тепломагистрали
13:28
На участке КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
13:15
Депутат Законодательного Собрания Павел Зеленков скончался на 51-м году жизни
12:33
Лекция «22 июня 1941 года. Как началась война»
09:41
В центре Петербурга ребенок выпал из окна
21:34
Гид по музыкальному событию DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE
16:12
В Ленобласти состоится военно-исторический фестиваль
15:23
Кубок Стэнли может уплыть от Тарасенко к Пастрняку
13:58
Интернет выберет двух лауреатов премии мецената Минакова
11:57
Нетрезвая женщина прыгнула с Троицкого моста
11:50
В Ленинградской области уничтожат партию зараженных хризантем
10:45
На участке КАД между развязками с Таллинским и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
09:20
В Петербурге при падении с высоты погибла пенсионерка
09:13
В Выборгском районе сгорела иномарка
22:35
Дзюба забил 4 мяча в ворота Сан-Марино, счёт – 9:0
20:23
Бортко и Афонин выступили перед партийцами в гостинице «Октябрьская»
11:11
В Ленобласти пытались украсть банкомат
10:43
На Большом Обуховском мосту на полгода введено ограничение для грузового транспорта
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » В Невском районе мужчина выпал из окна 19-го этажа

В Невском районе мужчина выпал из окна 19-го этажа

0
0
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Невском районе Петербурга молодой мужчина выпал из окна 19-го этажа

Накануне утром, около 7 часов житель дома 1/1 по улице Крыленко услышал грохот за окном. Выглянув на улицу, он увидел мертвого мужчину на пандусе второго этажа.
Установлено, что погибший уроженец Сясьстроя проживал в квартире указанного дома на 19-м этаже. Дверь вскрыли. Порядок в квартире не нарушен, признаков распития алкоголя нет.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район падение с высоты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

26-10-2018, 09:58
В Выборгском районе мужчина погиб упав из окна 15-го этажа
16-07-2018, 12:41
В Петроградском районе ребенок выпал из окна
8-11-2018, 10:00
В Красносельском районе приезжий из Псковской области выпал из окна 9-го этажа
29-10-2018, 13:32
В Приморском районе мужчина погиб выпав из окна восьмого этажа
10-04-2018, 10:51
В Выборгском районе ребенок выпал из открытого окна
1-08-2018, 12:54
В Выборгском районе пьяный мужчина упал с 16-го этажа

Происшествия на дорогах

0
130
Вчера, 12:58
В Ленобласти в ДТП погибла женщина
0
173
4-06-2019, 10:51
В центре Петербурга произошло серьезное ДТП
0
213
3-06-2019, 10:48
В Невском районе в ДТП погиб мотоциклист
0
267
31-05-2019, 10:07
В Ленобласти в ДТП погибли двое маленьких детей
Наверх