В Ленобласти задержан насильник

Накануне к полицейским города Тихвин Ленинградской области обратилась 38-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что днем ранее в неустановленном месте, неизвестный изнасиловал ее 16-летнюю дочь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан и полностью изобличен в совершении указанного преступления 24-летний гражданин.

Установлено, что 11 июня 2019 около 19.00, в 300 метрах от дома 42 по улице Фишовая Гора, на пустыре, в салоне автомобиля марки «ВАЗ-2110», подозреваемый изнасиловал дочь заявительницы.

По данному факту СО по г. Тихвин СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи131 УК РФ (изнасилование).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.