Вчера поздним вечером, около 21 часа в Адмиралтейском районе Петербурга двухлетняя девочка выпала из окна. Несчастный случай произошел в доме 10 в переулке Пирогова. По недосмотру родителей малышка выпала из окна квартиры на 3-м этаже.
Девочку доставили в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, разрывом селезенки, разрывом половых органов, в тяжелом состоянии.
Семья полная, благополучная, на учете не состоит, сообщили в правоохранительных органах.
В центре Петербурга ребенок выпал из окна
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Адмиралтейском районе Петербурга двухлетняя девочка выпала из окна по недосмотру родителей
Вчера поздним вечером, около 21 часа в Адмиралтейском районе Петербурга двухлетняя девочка выпала из окна. Несчастный случай произошел в доме 10 в переулке Пирогова. По недосмотру родителей малышка выпала из окна квартиры на 3-м этаже.
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