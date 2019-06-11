В центре Петербурга ребенок выпал из окна

Вчера поздним вечером, около 21 часа в Адмиралтейском районе Петербурга двухлетняя девочка выпала из окна. Несчастный случай произошел в доме 10 в переулке Пирогова. По недосмотру родителей малышка выпала из окна квартиры на 3-м этаже.

Девочку доставили в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, разрывом селезенки, разрывом половых органов, в тяжелом состоянии.

Семья полная, благополучная, на учете не состоит, сообщили в правоохранительных органах.