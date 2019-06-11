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» » В центре Петербурга ребенок выпал из окна

В центре Петербурга ребенок выпал из окна

0
154
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Адмиралтейском районе Петербурга двухлетняя девочка выпала из окна по недосмотру родителей

Вчера поздним вечером, около 21 часа в Адмиралтейском районе Петербурга двухлетняя девочка выпала из окна. Несчастный случай произошел в доме 10 в переулке Пирогова. По недосмотру родителей малышка выпала из окна квартиры на 3-м этаже.
Девочку доставили в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, разрывом селезенки, разрывом половых органов, в тяжелом состоянии.
Семья полная, благополучная, на учете не состоит, сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Конкретно.ру
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