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» » В Петербурге при падении с высоты погибла пенсионерка

В Петербурге при падении с высоты погибла пенсионерка

0
121
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Красносельском районе Петербурга при падении с высоты погибла гражданка Беларуси.

Накануне около 2 часов ночи у дома 92/1 по Ленинскому проспекту прохожие обнаружили бездыханное тело 78-летней гражданка Беларуси в одном нижнем белье.

Прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что погибшая проживала в указанном доме у дочери, к которой приехала в гости 8 мая. Женщину должны были прооперировать по поводу тяжелого заболевания.
На родине пенсионерка состояла на учете у психолога. Родственники говорят, что женщина была психологически подавлена в последние дни своей жизни.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район падение с высоты обнаружение трупа иностранные граждане пенсионеры
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