В Петербурге при падении с высоты погибла пенсионерка

Накануне около 2 часов ночи у дома 92/1 по Ленинскому проспекту прохожие обнаружили бездыханное тело 78-летней гражданка Беларуси в одном нижнем белье.

Прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что погибшая проживала в указанном доме у дочери, к которой приехала в гости 8 мая. Женщину должны были прооперировать по поводу тяжелого заболевания.

На родине пенсионерка состояла на учете у психолога. Родственники говорят, что женщина была психологически подавлена в последние дни своей жизни.