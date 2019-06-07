В Ленобласти пытались украсть банкомат

Сегодня ночью, около 03:15 к офису банка в доме 156 деревни Агалатово, Всеволожского района Ленинградской области подъехала «Газель» без номеров. Из автомашины вышли трое неустановленных злоумышленников, которые привязали трос к банкомату и попытались выдернуть аппарат с помощью автомобиля. Трос оборвался, завыла сигнализация.

Бросив машину в 25 метрах от места происшествия, преступники скрылись.

Все трое были в темной одежде, у одного на голове виднелся мотоциклетный шлем.