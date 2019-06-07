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В Ленобласти пытались украсть банкомат

0
74
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В деревне Агалатово, Всеволожского района Ленинградской области пытались украсть банкомат Сбербанка.

Сегодня ночью, около 03:15 к офису банка в доме 156 деревни Агалатово, Всеволожского района Ленинградской области подъехала «Газель» без номеров. Из автомашины вышли трое неустановленных злоумышленников, которые привязали трос к банкомату и попытались выдернуть аппарат с помощью автомобиля. Трос оборвался, завыла сигнализация.
Бросив машину в 25 метрах от места происшествия, преступники скрылись.
Все трое были в темной одежде, у одного на голове виднелся мотоциклетный шлем.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район кража банкомат
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