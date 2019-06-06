Накануне днем, около 15:30 в выборгском районе Петербурга из Ольгинского пруда вытащили 81-летнюю петербурженку. Пожилая женщина еще была жива.
Прибывшая на место происшествия «скорая помощь» пыталась реанимировать пенсионерку, но она умерла на руках у врачей.
Погибшая проживала в Петербурге на Ланском шоссе.
В Ольгинском пруду утонула пожилая женщина
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
На севере Петербурга пожилая женщина утонула в Ольгинском пруду
Накануне днем, около 15:30 в выборгском районе Петербурга из Ольгинского пруда вытащили 81-летнюю петербурженку. Пожилая женщина еще была жива.
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