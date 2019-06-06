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» » В Ольгинском пруду утонула пожилая женщина

В Ольгинском пруду утонула пожилая женщина

1
82
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
На севере Петербурга пожилая женщина утонула в Ольгинском пруду

Накануне днем, около 15:30 в выборгском районе Петербурга из Ольгинского пруда вытащили 81-летнюю петербурженку. Пожилая женщина еще была жива.
Прибывшая на место происшествия «скорая помощь» пыталась реанимировать пенсионерку, но она умерла на руках у врачей.
Погибшая проживала в Петербурге на Ланском шоссе.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район утопленник пенсионеры
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1 комментарий

Александр
Прожил много лет в Ольгино.но не знаю.где Ольгинский пруд.
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