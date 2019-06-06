В Ольгинском пруду утонула пожилая женщина

Накануне днем, около 15:30 в выборгском районе Петербурга из Ольгинского пруда вытащили 81-летнюю петербурженку. Пожилая женщина еще была жива.

Прибывшая на место происшествия «скорая помощь» пыталась реанимировать пенсионерку, но она умерла на руках у врачей.

Погибшая проживала в Петербурге на Ланском шоссе.