В Мурино задержали разбойника

Минувшим понедельником в поселке Мурино, Всеволожского района Ленинградской области было совершено разбойное нападение на офис финансового учреждения. В результате действия работников организации, злоумышленник скрылся с места, ничего не похитив.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России (разбой).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего жителя Мурино. В ходе расследования установлено, что злоумышленник угрожал пневматическим пистолетом. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.