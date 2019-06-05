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» » В Невском районе цыганка обокрала девушку

В Невском районе цыганка обокрала девушку

0
66
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
youtube
В Веселом Поселке 19-летняя петербурженка ювелирными украшениями и наличными деньгами «расплатилась» с цыганкой-гадалкой

Накануне днем в парке напротив дома 32 по Искровскому проспекту 19-летняя петербурженка вступила в общение со смуглой незнакомкой в белой панаме и белой футболке. Под предлогом гадания и «снятия порчи» мошенница завладела золотыми сережками, золотой цепочкой с подвеской и 3000 рублей наличными. Общий ущерб составил 12 500 рублей.
На вид обманщице 60 лет, у нее были золотые зубы, лицо покрыто пигментными пятнами. Полиция проводит проверку по заявлению потерпевшей.

Источник: Конкретно.ру
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