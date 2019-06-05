В Невском районе цыганка обокрала девушку

Накануне днем в парке напротив дома 32 по Искровскому проспекту 19-летняя петербурженка вступила в общение со смуглой незнакомкой в белой панаме и белой футболке. Под предлогом гадания и «снятия порчи» мошенница завладела золотыми сережками, золотой цепочкой с подвеской и 3000 рублей наличными. Общий ущерб составил 12 500 рублей.

На вид обманщице 60 лет, у нее были золотые зубы, лицо покрыто пигментными пятнами. Полиция проводит проверку по заявлению потерпевшей.