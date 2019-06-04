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В центре Петербурге полицейские ликвидировали нарколабораторию

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
В одной из квартир жилого дома в центре Петербурга полицейские выявили незаконное производство синтетического наркотика

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России задержали 50-летнего местного жителя, который в своей квартире на 4-й Советской улице организовал подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика «амфетамин».

В ходе проведения обыска оперативники обнаружили и изъяли оборудование, используемое для изготовления запрещенных веществ, несколько пакетиков с готовым веществом, а также химические реактивы. Установлено, что сбыт психотропного вещества задержанный осуществлял путем тайников-закладок с использованием Интернет-мессенджера. В ходе осмотра его мобильного телефона обнаружены фотографии тайника-закладки, который впоследствии был обнаружен полицейскими во дворе дома, в котором проживает злоумышленник.

ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Полицейскими устанавливаются каналы сбыта изготовленного запрещенного вещества.

Источник: ГУ МВД
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