Вечером минувшего понедельника, около 19:30 на стройплощадке в деревне Горбунки, где возводится жилой дом, произошел несчастный случай. 13-летняя девочка оступилась и упала с пятого этажа недостроенного здания.
Школьницу доставили в Детскую больницу №1 с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей головы, ушибами и ссадинами левой рук и ног, поясницы, в тяжелом состоянии.
По факту проводится проверка. Семья полная, благополучная, на учете не состоит.
В Ленобласти школьница покалечилась на стройплощадке
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Ломоносовском районе Ленинградской области 13-летняя школьница покалечилась, упав с 15-метровой высоты.
Вечером минувшего понедельника, около 19:30 на стройплощадке в деревне Горбунки, где возводится жилой дом, произошел несчастный случай. 13-летняя девочка оступилась и упала с пятого этажа недостроенного здания.
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