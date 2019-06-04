В Ленобласти школьница покалечилась на стройплощадке

Вечером минувшего понедельника, около 19:30 на стройплощадке в деревне Горбунки, где возводится жилой дом, произошел несчастный случай. 13-летняя девочка оступилась и упала с пятого этажа недостроенного здания.

Школьницу доставили в Детскую больницу №1 с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей головы, ушибами и ссадинами левой рук и ног, поясницы, в тяжелом состоянии.

По факту проводится проверка. Семья полная, благополучная, на учете не состоит.