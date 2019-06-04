В центре Петербурга произошло серьезное ДТП

Минувшей ночью в центре Петербурга на углу Невского проспекта и Михайловской улицы 20-летний водитель автомобиля марки «Дэу Нексия» двигался на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем марки «Рендж Ровер». Затем автомашину «Дэу Нексия» отбросило в стоящую на светофоре машину «Фольксваген Джетта». Травмы средней степени тяжести получили двое пассажиров «Дэу Нексия».

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным водитель «Дэу Нексия» находился в состоянии алкогольного опьянения.