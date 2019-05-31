В Ленобласти в ДТП погибли двое маленьких детей

Вчера около 15 часов на 17 километре автодороги «Санкт-Петербург – Морье» 45-летняя женщина-водитель, управляя своим автомобилем «Ниссан Ноут», по предварительной версии не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с большегрузом под управлением 44-летнего гражданина среднеазиатского государства.

В результате ДТП двое 6-летних братьев, пассажиров «Ниссан» от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, водитель этой иномарки в тяжелом состоянии госпитализирована.

В отношении водителя большегруза составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей) и статье 11.23 КоАП РФ (управление транспортным средством для перевозки грузов без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов режима труда и отдыха).

По данному факту ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Проводится расследование.