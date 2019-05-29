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В Пушкине задержан мигрант-эксгибиционист

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74
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
directpress.ru
В Пушкине задержали узбека на велосипеде, уговаривавшего 13-летнего девочку его «потрогать».

В городе Пушкин сотрудники полиции задержали мигранта-эксгибициониста на велосипеде.

Вечером минувшего воскресенья 13-летняя жительница города Пушкина находилась у дома 14 по Красносельскому шоссе, у заброшенного здания. Навстречу ей вышел неизвестный мужчина «азиатской» внешности. Педофил стал демонстрировать несовершеннолетней свои гениталии, при этом мастурбировал и просил девочку «дотронуться» до него. Злоумышленник уехал на велосипеде бело-оранжевого цвета.
По информации АН «Оперативное прикрытие», по подозрению задержан 25-летний гражданин Узбекистана, работающий в одной из строительных фирм.

По данному факту следователями СК города Пушкин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Пушкинский район эксгибиционист развратник мигранты
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