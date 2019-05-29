В Тосненском районе Ленобласти выясняют обстоятельства дорожного происшествия со смертельным исходом.
Сегодня около 3 часов ночи в Тосненском районе Ленинградской области на 602 километре трассы «Россия» 67-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Вольво», в зоне регулируемого пешеходного перехода столкнулся с мопедом, которым управлял 37-летний мужчина. В результате ДТП водитель мопеда скончался на месте, сообщают в УГИБДД.
В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
В Ленобласти грузовик сбил мужчину на мопеде
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Тосненском районе Ленинградской области грузовик сбил насмерть мужчину на мопеде
В Тосненском районе Ленобласти выясняют обстоятельства дорожного происшествия со смертельным исходом.
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