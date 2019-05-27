В Московском районе разыскивают развратника

Полиция Московского района устанавливает личность извращенца, напавшего на несовершеннолетнюю девушку в Колледже технологии, моделирования и управления на Цветочной улице.

Вечером 26 мая к полицейским 26 отдела полиции УМВД России по Московскому району Петербурга обратилась 46-летняя женщина. Она потребовала найти и привлечь к ответственности извращенца, который подкараулил ее дочь в туалете учебного заведения. Неприятный инцидент произошел, как оказалось, еще днем 16 мая.

Неизвестный злоумышленник совершил развратные действия в отношении девушки 2003 года рождения и скрылся.