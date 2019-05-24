В Ленобласти мигранты надругались над пожилой дачницей

Днем минувшего четверга в поселке Горьковское, Выборгского района Ленинградской области, в СНТ «Скиф» было совершено нападение на 70-летнюю женщину. Несколько злоумышленников неустановленным предметом нанесли удар по голове сзади пенсионерке и скрылись. Пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой, сдавлением головного мозга, множественными гематомами лица, переломом нижней челюсти была госпитализирована.

При обследовании пациентки медики выявили признаки сексуального насилия.

По заявлению сестры потерпевшей полиция начала поиски преступников по «горячим следам». По подозрению задержаны четверо граждан Узбекистана 27-ми, 28-ми, 31-го и 40 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.