В Калининском районе подросток погиб прыгнув из окна

Накануне утром в Калининском районе Петербурга у дома 88/1 по проспекту Луначарского был обнаружен труп 17-летнего петербуржца с признаками падения с высоты. Установлено, что молодой человек прыгнул из окна 9-го этажа лестничной клетки.

По данным АН «Оперативное прикрытие», погибший проживал в неполной семье, состоял на учете у психиатра.