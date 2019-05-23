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В Калининском районе подросток погиб прыгнув из окна

0
49
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Калининском районе Петербурга школьник погиб при падении с 9-го этажа

Накануне утром в Калининском районе Петербурга у дома 88/1 по проспекту Луначарского был обнаружен труп 17-летнего петербуржца с признаками падения с высоты. Установлено, что молодой человек прыгнул из окна 9-го этажа лестничной клетки.
По данным АН «Оперативное прикрытие», погибший проживал в неполной семье, состоял на учете у психиатра.

Источник: Конкретно.ру
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