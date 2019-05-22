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» » В Парголово ребенок выпал из окна

В Парголово ребенок выпал из окна

0
46
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Парголово 4-летний мальчик выпал из окна второго этажа, опершись на москитную сетку.

Вечером минувшего вторника, около 19 часов от дома 83 по улице Ломоносова в Парголово бригада скорой помощи забрала в Детскую больницу святой Марии Магдалины 4-летнего мальчика. Ребенок выпал из окна второго этажа, опершись на москитную сетку. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом затылочной кости.
По данному факту проводится проверка.

Источник: Конкретно.ру
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