В Парголово ребенок выпал из окна

Вечером минувшего вторника, около 19 часов от дома 83 по улице Ломоносова в Парголово бригада скорой помощи забрала в Детскую больницу святой Марии Магдалины 4-летнего мальчика. Ребенок выпал из окна второго этажа, опершись на москитную сетку. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом затылочной кости.

По данному факту проводится проверка.