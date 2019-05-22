В Петербурге задержаны автоугонщиики

Минувшим воскресеньем от дома 15 по Московскому шоссе в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга неизвестные злоумышленники угнали иномарку «Тойота Камри». Через два дня автомобиль был обнаружен брошенным во дворе одного из домов в поселке имени Свердлова, Всеволожского района Ленинградской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Пушкинского района Петербурга задержаны двое граждан, 37 и 62 лет.

Следственным отделом ОМВД России по Пушкинскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности задержанных.