Накануне в 114 отдел полиции ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области обратилась сотрудница РЖД, которая заявила на 88-летнего бывшего свекра. Женщина сообщила, что вечером 19 мая ее бывший свекор совершил развратные действия в отношении своего внука 2016 года рождения.
Пенсионер с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, гематомами и ссадинами различных частей тела находится на лечении в ЦРБ г. Ломоносова.
В Ленобласти пенсионера заподозрили в педофилии
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Опубликовал: Fedorov
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Престарелого жителя Ломоносовского района Ленобласти родственники обвинили в развращении 3-летнего внука.
Накануне в 114 отдел полиции ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области обратилась сотрудница РЖД, которая заявила на 88-летнего бывшего свекра. Женщина сообщила, что вечером 19 мая ее бывший свекор совершил развратные действия в отношении своего внука 2016 года рождения.
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