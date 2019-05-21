В Ленобласти пенсионера заподозрили в педофилии

Накануне в 114 отдел полиции ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области обратилась сотрудница РЖД, которая заявила на 88-летнего бывшего свекра. Женщина сообщила, что вечером 19 мая ее бывший свекор совершил развратные действия в отношении своего внука 2016 года рождения.

Пенсионер с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, гематомами и ссадинами различных частей тела находится на лечении в ЦРБ г. Ломоносова.