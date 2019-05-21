В Ленобласти схватили карманницу

Поздно вечером минувшей пятницы, около 22 часов неизвестный злоумышленник в супермаркете на Ленинградском проспекте города Выборг Ленинградской области тайно похитил из кармана куртки 67-летней гражданки одной из стран Европы кошелек с денежными средствами в сумме около 50 тысяч рублей.

По данному факту следователем СУ УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районного уголовного розыска задержали 55-летнюю местную жительницу, работающую поваром в местном кафе. Подозреваемая, как выяснилось, ранее судима за незаконный оборот наркотиков. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.