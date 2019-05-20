Вечером минувшего воскресенья, в 17:05 у дома 43 по Шлиссельбургскому проспекту 34-летний мотоциклист совершил наезд на группу подростков, перебегавших проезжую часть у школы № 348.
Пострадал мальчик, на вид 13-14 лет. Ребенок госпитализирован в Детскую больницу №19 имени Раухфуса в крайне тяжелом состоянии. Байкер получил травмы средней степени тяжести, сообщает Управление ГИБДД.
По данному факту проводится проверка.
В Невском районе мотоциклист сбил подростка
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Невском районе Петербурга байкер въехал в группу подростков. Один мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии
Вечером минувшего воскресенья, в 17:05 у дома 43 по Шлиссельбургскому проспекту 34-летний мотоциклист совершил наезд на группу подростков, перебегавших проезжую часть у школы № 348.
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