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» » В Невском районе мотоциклист сбил подростка

В Невском районе мотоциклист сбил подростка

0
91
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Невском районе Петербурга байкер въехал в группу подростков. Один мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии

Вечером минувшего воскресенья, в 17:05 у дома 43 по Шлиссельбургскому проспекту 34-летний мотоциклист совершил наезд на группу подростков, перебегавших проезжую часть у школы № 348.
Пострадал мальчик, на вид 13-14 лет. Ребенок госпитализирован в Детскую больницу №19 имени Раухфуса в крайне тяжелом состоянии. Байкер получил травмы средней степени тяжести, сообщает Управление ГИБДД.
По данному факту проводится проверка.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район ДТП пострадавший пешеход мотоциклы
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