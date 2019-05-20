В Невском районе мотоциклист сбил подростка

Вечером минувшего воскресенья, в 17:05 у дома 43 по Шлиссельбургскому проспекту 34-летний мотоциклист совершил наезд на группу подростков, перебегавших проезжую часть у школы № 348.

Пострадал мальчик, на вид 13-14 лет. Ребенок госпитализирован в Детскую больницу №19 имени Раухфуса в крайне тяжелом состоянии. Байкер получил травмы средней степени тяжести, сообщает Управление ГИБДД.

По данному факту проводится проверка.