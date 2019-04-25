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Смертельное ДТП В Адмиралтейской районе

0
95
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
На Обводном канале водитель сбил насмерть 25-летнюю девушку на самокате

В минувшую среду, около полудня на регулируемом перекрестке набережной Обводного канала и улицы Циолковского 63-летний водитель водоснабжающей организации на автомобиле «Чайка-Сервис» при выполнении правого поворота совершил наезд на пересекающую проезжую часть по разрешающему сигналу светофора по пешеходному переходу на самокате 25-летнюю девушку.
От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В рамках расследования уголовного дела следователи установливают все обстоятельства и причины аварии.

Источник: ГУ МВД
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