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» » В Невском районе задержаны мигранты автоугонщики

В Невском районе задержаны мигранты автоугонщики

0
9
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Петербурге по «горячим» следам раскрыта кража автомобиля «Газель Некст» с товарами

Утром минувшей среды, с 09.20 до 09.30 от дома 14 по Российскому проспекту, Невского района Петербурга неизвестные злоумышленники похитили автомобиль «Газель Некст» стоимостью один миллион рублей, принадлежащий коммерческой фирме. В автомобиле находились товары на общую сумму около 1,5 миллиона рублей (коробки с табачными изделиями, энергетическими напитками, кофе, батарейки, чай). Данные товары водитель должен был передать в сетевой магазин по указанному адресу.

Через несколько минут в полицию поступил сигнал от петербурженки, которая сообщила, что на пустыре на улице Ворошилова подозрительные граждане спешно перекладывают из грузовой машины в легковую коробки с продуктами.

Прибывшими сотрудниками полиции был обнаружен похищенный транспорт, а в 100 метрах неподалеку в яме с мусором обнаружены 8 коробок с табачными изделиями. Женщина также передала информацию полицейским о том, что злоумышленники передвигались на автомобиле «Лада Приора», и сообщила его номера.

Спустя час по ориентировке на Ириновском проспекте полицейские настигли данную автомашину и задержали двух граждан, находившихся в ней. Задержанными оказались граждане одной из закавказских республик, 23 и 36 лет, находящиеся в нашем регионе без регистрации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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