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» » В центре Петербурга ограбили жителя города Находка

В центре Петербурга ограбили жителя города Находка

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63
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Полицейскими задержаны злоумышленники, которые силой отобрали у гостя города кошелек с деньгами.

Ранним утром минувшего понедельника, около 05 часов у дома 16 по улице Восстания неизвестные злоумышленники, применив физическую силу к 27-летнему случайному прохожему, менеджеру по продажам коммерческой фирмы, жителю города Находка, отобрали у него кошелек с 67 тысячами рублей, 370 рублями республики Беларусь, 74 долларами США, банковскими картами, и с места происшествия скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Центрального района по горячим следам спустя два часа задержали подозреваемых, их 4 человека. Все задержанные являются гражданами среднеазиатского государства, их возраст варьируется от 20 до 27 лет, все неработающие. Подозреваемые были задержаны полицейскими в Апраксином переулке в автомобиле. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
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