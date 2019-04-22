ента новостей

12:09
В Петербурге школьники отобрали мобильник у мужчины
12:00
Ремонт дворца Белосельских-Белозерских в центре Петербург
11:53
В Кировском районе задержан автоугонщик
09:55
Проверка теплосетей в Петергофе и Петроградке
08:57
Зеленский победил
00:23
«Кузбасс» отправил в нокдаун волейбольный «Зенит»
23:29
ЦСКА легко выиграл финал Кубка Гагарина у «Авангарда»
16:17
На подъезде к Выборгу на мосту через Западный пролив Сайменского канала введут реверсивное движение
11:25
На развязке КАД с Московским шоссе ограничат движение на трёх съездах
11:16
В Петербурге пенсионерка стала жертвой «менялы»
11:03
В Петербурге мужчина перевозил наркотики в личном автомобиле
08:36
Дешевый айфон
08:12
Развитие фудтех
17:52
Экологи Петербурга жалуются на стихийные свалки
17:50
Пасхальный фестиваль «Пасху радостно встречаем»
11:36
В Красносельском районе женщина упала с балкона
11:32
В Ленобласти задержали автоугонщика
10:00
Возрождение Европейского университета?
09:39
Садоводы радуются
21:20
Триумф Панарина и позор Кучерова
15:45
Закроют съезд с КАД в Рыбацкое
15:21
Депутат-справедливоросс Олег Нилов задал свои вопросы Дмитрию Медведеву
12:09
В Историческом парке состоится показ морских и приключенческих фильмов «Море зовет!»
12:03
Нужен ли компаниям собственный SOC? – обсудим на Коде ИБ в Санкт-Петербурге
11:28
Смертельное ДТП в Невском районе
11:20
На Приморском шоссе смертельное ДТП
10:33
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионерку
10:23
В Сестрорецке задержали квартирного разбойника
08:58
Просьба петербуржцев
08:28
Экономика внушает оптимизм
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Петербурге школьники отобрали мобильник у мужчины

В Петербурге школьники отобрали мобильник у мужчины

0
2
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Конкретно.ру
В Московском районе Петербурга трое школьников отобрали телефон у взрослого мужчины, распылив баллончик ему в лицо

Вечером минувшего воскресенья, около 18.00 часов у дома 224 на Московском проспекте к прохожему мужчине подошли трое школьников, учащиеся 8 и 9 класса одной из школ и, распылив ему в лицо жидкость из аэрозольного баллончика, похитили телефон «Sony Xperia», после чего скрылись. Подростков задержали по горячим следам по приметам.
Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Школьники переданы родителям.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Московский район грабеж школьники подростки
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

16-04-2019, 12:30
В Петербурге задержали разбойника отобравшего у автовладельца иномарку
6-03-2018, 11:01
В Ленобласти налетчики похитили крупную сумму денег у хозяев частного дома
17-02-2018, 12:03
В Ленобласти ночью у мужчины отобрали 3 миллиона рублей
18-12-2017, 09:41
В Купчино ограбили женщину, брызнув ей в лицо газом из баллончика
3-04-2017, 11:56
В Московском районе задержаны трое мужчин за квартирный разбой
11-12-2013, 12:43
Школьники-разбойники

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
170
17-04-2019, 11:28
Смертельное ДТП в Невском районе
0
183
17-04-2019, 11:20
На Приморском шоссе смертельное ДТП
0
150
17-04-2019, 10:33
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионерку
0
402
15-03-2019, 11:06
В Петербурге маршрутка сбила 17-летнюю девушку
Наверх