Вечером минувшего воскресенья, около 18.00 часов у дома 224 на Московском проспекте к прохожему мужчине подошли трое школьников, учащиеся 8 и 9 класса одной из школ и, распылив ему в лицо жидкость из аэрозольного баллончика, похитили телефон «Sony Xperia», после чего скрылись. Подростков задержали по горячим следам по приметам.
Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Школьники переданы родителям.
В Петербурге школьники отобрали мобильник у мужчины
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Конкретно.ру
В Московском районе Петербурга трое школьников отобрали телефон у взрослого мужчины, распылив баллончик ему в лицо
Вечером минувшего воскресенья, около 18.00 часов у дома 224 на Московском проспекте к прохожему мужчине подошли трое школьников, учащиеся 8 и 9 класса одной из школ и, распылив ему в лицо жидкость из аэрозольного баллончика, похитили телефон «Sony Xperia», после чего скрылись. Подростков задержали по горячим следам по приметам.
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