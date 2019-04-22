В Петербурге школьники отобрали мобильник у мужчины

Вечером минувшего воскресенья, около 18.00 часов у дома 224 на Московском проспекте к прохожему мужчине подошли трое школьников, учащиеся 8 и 9 класса одной из школ и, распылив ему в лицо жидкость из аэрозольного баллончика, похитили телефон «Sony Xperia», после чего скрылись. Подростков задержали по горячим следам по приметам.

Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Школьники переданы родителям.