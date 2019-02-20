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Житель Пскова снимал детское порно в Петербурге

0
19
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Приезжий из Псковской области снимал детское порно в петербургском хостеле на 24-й линии Васильевского острова

Накануне ночью 30-летняя жительница Невского района Петербурга пришла в полицию и заявила на 40-летнего мужчину. Женщина обвинила безработного жителя Псковской области в насильственных действиях в отношении своей 10-летней дочери, ученицы четвертого класса.
Злодейства совершались в помещении хостела, расположенного на 24-й линии Васильевского острова.
Подозреваемого немедленно задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица) и части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов посредством сети интернет).
Мужчина - ранее судимый, отмечает Агентство. Следовтели ищут других жертв извращенца.

Источник: Конкретно.ру
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