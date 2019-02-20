Житель Пскова снимал детское порно в Петербурге

Накануне ночью 30-летняя жительница Невского района Петербурга пришла в полицию и заявила на 40-летнего мужчину. Женщина обвинила безработного жителя Псковской области в насильственных действиях в отношении своей 10-летней дочери, ученицы четвертого класса.

Злодейства совершались в помещении хостела, расположенного на 24-й линии Васильевского острова.

Подозреваемого немедленно задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица) и части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов посредством сети интернет).

Мужчина - ранее судимый, отмечает Агентство. Следовтели ищут других жертв извращенца.