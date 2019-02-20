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Мужчина погиб при падении с высоты в Красном Селе

0
32
Опубликовал: Питерец
0
Фото:
vk.com
В Красносельском районе Петербурга молодой мужчина погиб при падении с высоты.

Сегодня рано утром, около 4 часов у первой парадной девятиэтажного дома 15 по Красногородской улице был обнаружен труп неизвестного, на вид 35-40 лет. Обнаруженное прохожим тело лежало лицом вниз, под головой расплылось пятно крови.
Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются. Высокий мужчина европейской внешности был одет в темно-синий свитер и синие джинсы.

Источник: Конкретно.ру
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