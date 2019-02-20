Полицейские Волхова обезвредили разбойника

13 февраля 2019 года к полицейским Волховского района Ленобласти обратился 53-летний житель города Волхова, которы сообщил о том, что около пяти часов вечера к нему подошел неизвестный злоумышленник, предложил приобрести у него мобильный телефон и следовал за ним с этим предложением в течение некоторого времени. При отказе неизвестный ударил мужчину стеклянной бутылкой по голове, после чего забрал денежные средства в размере 10 тысяч рублей и скрылся.

Пострадавший был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Волховского района по подозрению в данном преступлении задержали 26-летнего неработающего ранее судимого местного жителя.

По данному факту ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый заключен под стражу.