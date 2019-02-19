Накануне утром, около 10 часов из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже доме 19/1 по улице Репищева, выпала девочка 2014 года рождения.
Ребенка доставили в Детскую больницу №2 с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом брюшной полости, в состоянии средней степени тяжести.
По предварительным данным, квартира принадлежит бабушке пострадавшей. Семья благополучная, на учете не состоит.
В Приморском районе ребенок выпал из окна
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
time56.ru
В Приморском районе Петербурга четырехлетний ребенок пострадал при падении с 4-го этажа.
Накануне утром, около 10 часов из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже доме 19/1 по улице Репищева, выпала девочка 2014 года рождения.
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