В Приморском районе ребенок выпал из окна

Накануне утром, около 10 часов из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже доме 19/1 по улице Репищева, выпала девочка 2014 года рождения.

Ребенка доставили в Детскую больницу №2 с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом брюшной полости, в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, квартира принадлежит бабушке пострадавшей. Семья благополучная, на учете не состоит.