Видео погони и задержания пьяного водителя в Петербурге

В понедельник, 18 февраля, пьяный лихач устроил погоню со стрельбой на Московсом проспекте. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео, где запечатлен момент задержания мужчины. В кадр попало окончание погони, в которой участвовало, как минимум, 5 автомобилей ГИБДД. Правоохранители зажали "в коробочку" белую иномарку нарушителя. Затем ее окружили офицеры в светоотражающих жилетах. Лихача скрутили и увели.

Напомним, что в ночь на 18 февраля нарушитель на "Форд" зацепил несколько автомобилей и совершил наезд на сотрудника ГИБДД. После этого он захотел уехать с места происшествия, погоня за правонарушителем началась на Лиговском проспекте, затем продолжилась на Московском проспекте, КАД и вновь вернулась на Московский проспект.

Поймали нарушителя у Парка Победы. Им оказался 29-летний петербуржец, который сел за рулем в пьяном состоянии. В отношении преступника было составлено более 22 протоколов.