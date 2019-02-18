Накануне утром в деревне Янино, Всеволожского района Ленобласти был обнаружен труп шофера в автомобиле Hyundai Solaris, остановившейся у магазина «Дикси» на Шоссейной улице. В иномарке находились два пассажира, 24-летние супруги из Янино.
Молодые люди рассказали, что вызвали машину такси «Везет» на улицу Марата ранним утром и велели отвезти их домой. В дороге супруги задремали. Проснулись они в стоявшей у магазина машине. Водитель был мертв. Мужчина в сером свитере и черных джинсах сидел на переднем сидении, с согнутыми ногами. Правая рука лежала на коленях, левая была уперта в сидение.
Личность таксиста устанавливается. Автомобиль принадлежит 31-летнему петербуржцу.
В Ленобалсти выясняют причину внезапной смерти таксиста
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
Во Всеволожском районе Ленобалсти водитель такси умер в машине с пассажирами
Накануне утром в деревне Янино, Всеволожского района Ленобласти был обнаружен труп шофера в автомобиле Hyundai Solaris, остановившейся у магазина «Дикси» на Шоссейной улице. В иномарке находились два пассажира, 24-летние супруги из Янино.
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