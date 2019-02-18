В Ленобалсти выясняют причину внезапной смерти таксиста

Накануне утром в деревне Янино, Всеволожского района Ленобласти был обнаружен труп шофера в автомобиле Hyundai Solaris, остановившейся у магазина «Дикси» на Шоссейной улице. В иномарке находились два пассажира, 24-летние супруги из Янино.

Молодые люди рассказали, что вызвали машину такси «Везет» на улицу Марата ранним утром и велели отвезти их домой. В дороге супруги задремали. Проснулись они в стоявшей у магазина машине. Водитель был мертв. Мужчина в сером свитере и черных джинсах сидел на переднем сидении, с согнутыми ногами. Правая рука лежала на коленях, левая была уперта в сидение.

Личность таксиста устанавливается. Автомобиль принадлежит 31-летнему петербуржцу.