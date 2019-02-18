В Петербурге полицейскими задержан пьяный водитель

Сегодня рано утром сотрудники ДПС на Лиговском проспекте заметили автомобиль «Форд Фокурс», водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, повредив несколько автомобилей.

На законные требования полицейских об остановке лихач не реагировал, а увеличив скорость, пытался скрыться, создавая угрозу здоровью и жизни других участников движения.

Инспекторы ДПС организовали погоню за нарушителем, информация была передана всем патрульным нарядам. Нарушителя удалось задержать сотрудникам ДПС Московского района. Для остановки транспортного средства в соответствии с Законом «О полиции» они были вынуждены применить табельное оружие. В результате инцидента никто не пострадал.

Правонарушителем оказался 29-летний гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Составлено 19 протоколов по статье 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора), три протокола по статье 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке транспортного средства), а также протоколы по статье 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и статье 12.27 (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).