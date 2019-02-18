В Ленобласти в счет долга похитили ребенка

Накануне вечером к полицейским Всеволожского района Ленобласти обратилась 40-летняя жительница деревни Старая. Женщина рассказала, что накануне около 12:30 ее знакомые, женщины 68-ми и 39-ти лет, обе - неработающие жительницы Владивостока, позвонив в дверь, вошли в ее квартиру и потребовали возврата долга. Деньги потерпевшая когда-то заняла у старшей из женщин.

Получив отказ, мотивированный отсутствием средств, злоумышленницы стали избивать жещину пока она не потеряла сознание. Очнувшись, она увидела, что кредиторы похитили ее 10-месячную дочь, и собираются уехать на автомобиле «Ниссан».

Мать подняла крик, на место происшествия приехала полиция и злоумышленниц задержали.

Ребенок возвращен родителям. Подозреваемые были опрошены и отпущены под обязательство о явке.