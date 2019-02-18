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» » В Ленобласти в счет долга похитили ребенка

В Ленобласти в счет долга похитили ребенка

0
84
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Во Всеволожске правохранительными органами проводится проверка заявления о похищении ребенка.

Накануне вечером к полицейским Всеволожского района Ленобласти обратилась 40-летняя жительница деревни Старая. Женщина рассказала, что накануне около 12:30 ее знакомые, женщины 68-ми и 39-ти лет, обе - неработающие жительницы Владивостока, позвонив в дверь, вошли в ее квартиру и потребовали возврата долга. Деньги потерпевшая когда-то заняла у старшей из женщин.
Получив отказ, мотивированный отсутствием средств, злоумышленницы стали избивать жещину пока она не потеряла сознание. Очнувшись, она увидела, что кредиторы похитили ее 10-месячную дочь, и собираются уехать на автомобиле «Ниссан».
Мать подняла крик, на место происшествия приехала полиция и злоумышленниц задержали.
Ребенок возвращен родителям. Подозреваемые были опрошены и отпущены под обязательство о явке.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район похищение людей дети
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